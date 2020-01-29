Американские ученые выяснили, что популярная во всем мире кетогенная диета приносит лишь краткосрочный результат. При долгосрочном ее применении появляются негативные последствия, с которыми организму не так легко справиться. Результаты исследования описаны в журнале Nature Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кетогенная диета, которая обеспечивает 99 процентов калорий за счет жиров и только 1 процент - за счет углеводов, становится все более популярной в мире. Многие знаменитости рекламируют ее в качестве эффективного способа похудения.

Американские ученые из Йельского и Вашингтонского университетов провели эксперимент на мышах и обнаружили, что кетодиета действительно приносит пользу для здоровья, но только в краткосрочной перспективе. Уже через неделю результат меняется на негативный.

Как положительный, так и отрицательный эффекты диеты связаны с активностью гамма-дельта Т-клеток - иммунных клеток из группы лимфоцитов, защищающих ткани, снижающих уровень воспаления и риск развития диабета.

"Кетодиета заставляет организм сжигать жир, - приводятся в пресс-релизе Йельского университета слова руководителя исследования Виша Дип Диксита (Visha Deep Dixit), профессора сравнительной медицины и иммунобиологии из Йельской школы медицины. - Когда уровень глюкозы в организме снижается из-за низкого содержания углеводов в диете, организм действует так, как если бы он находился в голодном состоянии, и начинает сжигать жиры вместо углеводов. В результате этого процесса образуются кетоновые тела - альтернативный источник топлива".

При сжигании кетоновых тел защитные гамма-дельта Т-клетки распространяются по всему телу. Это улучшает обмен веществ в организме, снижает риск диабета. После недели кетодиеты у мышей наблюдалось снижение уровня сахара в крови и общий уровень воспаления.

Но когда мыши придерживались диеты с высоким содержанием жиров более одной недели, они потребляли больше жира, чем сжигалось в их организме, и жир начинал накапливаться. При детальном изучении гамма-дельта Т-клеток выяснилось, что в тот момент, когда организм расщепляет собственный жир, клетки начинают процесс накопления липидов. В результате у мышей развивались ожирение и диабет.

"Их защитные гамма-дельта Т-клетки терялись в жире", - объясняет Диксит.

"Наши результаты подчеркивают взаимосвязь между метаболизмом и иммунной системой, а также показывают, как она координирует поддержание здоровья тканей", - говорит Эмили Голдберг (Emily Goldberg), еще один автор исследования.

Благодаря полученным данным, исследователи теперь лучше понимают механизмы работы органов, поддерживаемых кетодиетой, и почему такая диета приносит пользу для здоровья в течение ограниченных периодов времени. Однако, отмечают авторы, для подтверждения пользы краткосрочной кетодиеты необходимы клинические исследования на людях.

"Прежде чем назначать такую ​​диету, необходимо провести крупное клиническое исследование в контролируемых условиях, чтобы понять механизм метаболических и иммунологических преимуществ, а также любого потенциального вреда для людей с избыточным весом и преддиабетом", - подчеркивает Диксит.

При этом сам факт, что кетодиету можно применять только в виде коротких сеансов, с точки зрения ученого, хорошая новость. "Ведь никто не хочет сидеть на диете вечно!" - отмечает Диксит.