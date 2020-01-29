Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала, как избежать преждевременного старения.

"Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно делаем упор на необходимости физических упражнений, но забываем самое важное - правильную диету в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма", - сказала она в интервью барселонскому изданию La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Основой питания Идальго посоветовала сделать свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты - например, йогурт или кефир.

Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, как считают ученые, связано с сокращением теломер - концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они делаются короче, а когда их длины становится недостаточно, клетка погибает.

Среди "старящих" продуктов диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.