Врач назвала продукты, провоцирующие раннее старение
Испанский врач-диетолог Елена де ла Фуэнте Идальго рассказала, как избежать преждевременного старения.
"Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно делаем упор на необходимости физических упражнений, но забываем самое важное - правильную диету в сочетании со здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение всех клеток нашего организма", - сказала она в интервью барселонскому изданию La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Основой питания Идальго посоветовала сделать свежие сезонные фрукты и овощи, бобовые, орехи, цельнозерновые и ферментированные молочные продукты - например, йогурт или кефир.
Кроме того, необходимо отказаться от алкоголя, употребление которого, как считают ученые, связано с сокращением теломер - концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они делаются короче, а когда их длины становится недостаточно, клетка погибает.
Среди "старящих" продуктов диетолог выделила жареный картофель и маргарин с большим количеством трансжиров, а также сахар и соль.
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