Исследователи из Уханьского института вирусологии академии наук КНР выделили лекарственное вещество, которое на клеточном уровне может достаточно эффективно сдерживать коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Когда началось распространение коронавируса, ученые исследовали возбудители вируса и его истоки. Они также изучили существующие антивирусные средства и вакцины. Испытания уже ведутся на мышах и приматах.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны, возбудителем которой стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались.