Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому нельзя употреблять помидоры для избежания проблем с организмом в дальнейшем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как отметила специалист, помидоры могут за счет содержащихся в них органических кислот причинить вред людям, страдающим гастритом или язвой желудка. Избегать данный продукт стоит также тем, у кого есть камни в почках.

Соломатина также напомнила, что не стоит злоупотреблять кетчупом, так в нем содержится большое количество сахара.

Тем не менее, она также рассказала и о полезных свойствах томатов. Так, в них содержатся витамины, микро- и макроэлементы, а также ликопин, который оказывает антиоксидантное действие на все органы, положительно действует на предстательную железу и может предотвратить появление онкологии.