Почему мы простужаемся?
Простуда является одной из наиболее распространенных патологий в нашем обществе. Фактически это одна из самых частых причин для консультаций с терапевтом (и педиатром), а также одна из основных причин отсутствия в школе, университете или на рабочем месте. Но знаем ли мы, почему простужаемся?
В каждой стране и культуре существуют разные убеждения относительно того, почему это происходит. Настолько, что, например, в большей части Испании считают простуду почти всегда результатом недавнего переохлаждения.
Любопытно, что есть египетские тексты 1500 г. до н.э., в которых уже описывали простуду. Сегодня благодаря достижениям современной медицины мы можем понимать, каковы ее истинные причины, и конкретно определять, что происходит во время простуды в нашем организме.
В этой статье мы объясним, почему мы простужаемся, и расскажем все, что вам следует знать об этом состоянии. Таким образом, мы сможем развеять мифы, чтобы вы не попали под их влияние.
Почему же мы все-таки простужаемся?
По сути простуда является вирусной инфекцией. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое обычно вызывается риновирусом и коронавирусом. Это самоограниченное состояние, которое обычно длится не более 10 дней.
Важно отметить, что простуда далеко не всегда связана с холодом как таковым. Конечно, это правда, что зимой и в холодные месяцы случаев простуды больше, но не сам холод является причиной. Следует понимать, что это именно вирусная инфекция.
Простуда затрагивает людей всех возрастов. Это очень заразные вирусы, которые распространяются с невероятной легкостью. Наиболее частыми симптомами данной инфекции являются чихание и заложенность носа. Другие общие симптомы:
- Насморк и слезящиеся глаза
- Головная боль или боль в горле
- Усталость и общее недомогание
- Мокрота в дыхательных путях
Когда мы простужаемся, вирус может распространяться многими способами в нашем теле. Чихая, кашляя или разговаривая, мы облегчаем распространение вируса через окружающую среду или заражаем другого человека.
То же самое происходит, когда мы делимся различными вещами или прикасаемся к человеку, у которого простуда. Это еще одна причина, по которой простуды всегда были связаны с холодом. Ведь когда людям холодно, они стараются находиться теплых местах: кафе, где много людей, например. Поэтому дальнейшее распространение вируса происходит без труда.
Простуда и факторы риска
Тот факт, что это вирусная инфекция, не исключает другого: существуют определенные факторы, которые облегчают процесс заболевания.
Прежде всего, мы должны понимать, что, хотя зимой мы простужаемся чаще, это может случиться в любое другое время года. То же самое касается возраста. Простудиться может любой человек.
Тем не менее заболеваемость среди детей в возрасте до 6 лет намного выше. Это связано с тем, что гигиенические навыки в этом возрасте еще не полностью сформированы, а еще с тем, что контакт между детьми намного теснее во время совместных игр или занятий в школе.
Еще один фактор риска, из-за которого мы чаще простужаемся, - это ослабленная иммунная система. Недавно перенесенное заболевание или наличие некоторых хронических патологий могут сыграть свою роль.
Состояние нашей иммунной системы зависит от многих элементов и веществ, поэтому существует множество факторов, которые могут ослабить ее. Например, неправильный сон или недостаток витамина С.
Доказано, что табачный дым тоже предрасполагает к простудным заболеваниям. Как активные, так и пассивные курильщики имеют большую склонность к простуде. Причина в том, что дым повреждает слизистые оболочки дыхательной системы и способствует проникновению вируса в наш организм.
Заключение
Мы простужаемся из-за заражения вирусом, который может быть разного происхождения. Важно понимать, что холод или зима являются содействующими факторами, ослабляющими наши защитные силы, но они не являются причиной простуды как таковой. Не болейте!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре