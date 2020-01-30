Простуда является одной из наиболее распространенных патологий в нашем обществе. Фактически это одна из самых частых причин для консультаций с терапевтом (и педиатром), а также одна из основных причин отсутствия в школе, университете или на рабочем месте. Но знаем ли мы, почему простужаемся?

В каждой стране и культуре существуют разные убеждения относительно того, почему это происходит. Настолько, что, например, в большей части Испании считают простуду почти всегда результатом недавнего переохлаждения.

Любопытно, что есть египетские тексты 1500 г. до н.э., в которых уже описывали простуду. Сегодня благодаря достижениям современной медицины мы можем понимать, каковы ее истинные причины, и конкретно определять, что происходит во время простуды в нашем организме.

В этой статье мы объясним, почему мы простужаемся, и расскажем все, что вам следует знать об этом состоянии. Таким образом, мы сможем развеять мифы, чтобы вы не попали под их влияние.

Почему же мы все-таки простужаемся?

По сути простуда является вирусной инфекцией. Это одно из самых распространенных заболеваний, которое обычно вызывается риновирусом и коронавирусом. Это самоограниченное состояние, которое обычно длится не более 10 дней.

Важно отметить, что простуда далеко не всегда связана с холодом как таковым. Конечно, это правда, что зимой и в холодные месяцы случаев простуды больше, но не сам холод является причиной. Следует понимать, что это именно вирусная инфекция.

Простуда затрагивает людей всех возрастов. Это очень заразные вирусы, которые распространяются с невероятной легкостью. Наиболее частыми симптомами данной инфекции являются чихание и заложенность носа. Другие общие симптомы:

Насморк и слезящиеся глаза

Головная боль или боль в горле

Усталость и общее недомогание

Мокрота в дыхательных путях

Когда мы простужаемся, вирус может распространяться многими способами в нашем теле. Чихая, кашляя или разговаривая, мы облегчаем распространение вируса через окружающую среду или заражаем другого человека.

То же самое происходит, когда мы делимся различными вещами или прикасаемся к человеку, у которого простуда. Это еще одна причина, по которой простуды всегда были связаны с холодом. Ведь когда людям холодно, они стараются находиться теплых местах: кафе, где много людей, например. Поэтому дальнейшее распространение вируса происходит без труда.

Простуда и факторы риска

Тот факт, что это вирусная инфекция, не исключает другого: существуют определенные факторы, которые облегчают процесс заболевания.

Прежде всего, мы должны понимать, что, хотя зимой мы простужаемся чаще, это может случиться в любое другое время года. То же самое касается возраста. Простудиться может любой человек.

Тем не менее заболеваемость среди детей в возрасте до 6 лет намного выше. Это связано с тем, что гигиенические навыки в этом возрасте еще не полностью сформированы, а еще с тем, что контакт между детьми намного теснее во время совместных игр или занятий в школе.

Еще один фактор риска, из-за которого мы чаще простужаемся, - это ослабленная иммунная система. Недавно перенесенное заболевание или наличие некоторых хронических патологий могут сыграть свою роль.

Состояние нашей иммунной системы зависит от многих элементов и веществ, поэтому существует множество факторов, которые могут ослабить ее. Например, неправильный сон или недостаток витамина С.

Доказано, что табачный дым тоже предрасполагает к простудным заболеваниям. Как активные, так и пассивные курильщики имеют большую склонность к простуде. Причина в том, что дым повреждает слизистые оболочки дыхательной системы и способствует проникновению вируса в наш организм.

Заключение

Мы простужаемся из-за заражения вирусом, который может быть разного происхождения. Важно понимать, что холод или зима являются содействующими факторами, ослабляющими наши защитные силы, но они не являются причиной простуды как таковой. Не болейте!