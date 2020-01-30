Многие люди предпочитают сочетать медикаментозное лечение, назначенное врачом, с натуральными средствами, чтобы облегчить симптомы гриппа и простуды. Такой подход позволяет избежать чрезмерного потребления лекарств и улучшить самочувствие безопасным образом. Для этих целей отлично подойдут некоторые настои, о которых мы подробно расскажем далее.

Когда у нас грипп и мы пьем горячий напиток с приятным вкусом и ароматом, это приносит нам облегчение, причем как на физическом, так и на психологическом уровне. Мы начинаем чувствовать себя лучше.

Что такое грипп?

Грипп - это заболевание, которое вызваногруппой вирусов, известных как вирусы гриппа. Существует три типа вирусов гриппа: А, В и С. Большая часть эпидемий гриппа связана с вирусом типа A, в то время кактип B приводит к менее обширным эпидемиям и более мягкому течению заболевания. Что касается типа C, он менее распространен, а болезнь, вызванная им, проходит достаточно быстро.

Вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путем, обычно посредством выделений при чихании и кашле. Таким образом, это острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную систему и проходит с такими симптомами, как:

кашель

лихорадка

общее недомогание

головная боль

боль в горле

насморк

желудочно-кишечные расстройства

Даже если заболевание проходит в легкой форме, оно может давать осложнения. Фактически грипп может быть опасным для пожилых людей или пациентов с хроническими, респираторными или другими заболеваниями.

Поскольку грипп имеет вирусное происхождение, использование антибиотиков противопоказано, так как это увеличивает риск осложнений, вызванных резистентностью микроорганизмов. Таким образом, в случае гриппа или простуды лечение является симптоматическим.

Как предотвратить грипп?

Мы можем предложить вам несколько советов, чтобы предотвратить эту болезнь, столь распространенную в зимние дни. Систематическое потребление витамина С полезно для укрепления нашей иммунной системы. Таким образом мы можем подготовить наш организм к борьбе с различными инфекционными микроорганизмами.

Кроме того, существует вакцина против вируса гриппа. Ее особенность в том, что она должна синтезироваться ежегодно с инактивированными вирусами в зависимости от типа или типов вирусов, которыми были вызваны эпидемии прошлой зимы. Вакцинирование особенно рекомендуется людям, находящимся в группе риска, например, пожилым людям старше 65 лет, имеющим хронические респираторные заболевания или медицинскому персоналу.

Эффективность данной вакцины составляет 50-80%. Протоколы вакцинации обычно начинаются в период с сентября по ноябрь, в зависимости от появления первых случаев заболевания и скорости распространения вируса.

Иногда также удается предотвратить грипп с помощью какого-либо противовирусного препарата.Эти типы лекарств работают лучше всего, если человек начинает принимать их сразу после того как заболеет, то есть в течение двух дней со дня начала заболевания.

Как облегчить симптомы гриппа?

При гриппе необходим отдых и хорошее питание, а также симптоматическое лечение.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию 3 настоя, которые вы можете использовать в качестве дополнения к традиционному лечению. Они могут помочь облегчить некоторые проявления гриппа и улучшить ваше самочувствие в те дни, когда его симптоматика особенно выражена.

1. Настой бузины

Благодаря содержанию витамина С этот настой является хорошим союзником для облегчения симптомов гриппа, которые были описаны выше. Витамин С укрепляет иммунную систему и обладает антиоксидантными свойствами.

Кроме того, бузина содержит самбунигрин, активное вещество, которое обладает большой противовоспалительной силой, что делает его полезным для смягчения общих симптомов гриппа. Также в ее состав входит другое активное вещество, известное как самбуцин. Оно способствует выведению жидкости из организма, а вместе с ней - токсинов и болезнетворных микроорганизмов.

Однакобузины следует избегать во время беременности и кормления грудью. Ее цветы и спелые плоды нетоксичны, однако другие части растения, такие как стебель, кора, корни, листья и незрелые плоды, могут быть опасными.

2. Чай с лимоном поможет облегчить симптомы гриппа

Лимон содержит витамин С для укрепления иммунной системы.

Как и в случае с бузиной, лимон содержит большое количество витамина С, очень полезного как для профилактики, так и для лечения инфекционных заболеваний. Помимо этого, он обладает антисептическими свойствами. Его мочегонное действие помогает выводить токсины из организма во время гриппа.

Для его приготовления вам понадобятся:

стакан кипятка

пакетик лимонного чая

свежевыжатый сок одного лимона

мед по вкусу, чтобы подсластить напиток

3. Чтобы облегчить симптомы гриппа, пейте настой корня имбиря

Этот корень хорошо известен своими полезными для здоровья свойствами. Он обладает противовирусным, отхаркивающим и противовоспалительным действием. Таким образом, этот настой помогает устранить заложенность носа и боль в горле. Тем не менее важно проконсультироваться с врачом или фармацевтом, прежде чем принимать этот настой, так как он может повлиять на эффект фармакологического лечения.

Имейте в виду...

Во время гриппа или простуды важно не пренебрегать хорошими привычками и поддерживать здоровый образ жизни. Сбалансированная диета и обильное питье будут ключом к быстрому выздоровлению и хорошему самочувствию. С другой стороны, крайне важно стремиться к полноценному отдыху для пополнения сил.

Как всегда, при любых сомнениях или осложнениях обязательно проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.