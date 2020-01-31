Медицинские организации выпустили ряд рекомендаций по защите людей от вспышки коронавируса, который в настоящее время распространяется по всему миру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yenisabah, турецкий профессор доктор Эрдем назвал интересный метод борьбы с вирусом.

По словам профессора, если мы хотим защититься от коронавируса, то должны в первую очередь защитить горло и легкие.

По его словам, в связи с этим плод граната имеет особое значение. Экстракт граната способен быстро уничтожить 60% вирусов:

"Существует много исследований, которые доказали, что активный ингредиент "пуникалагин" в составе кожуры граната, оказывает смертельное воздействие на эти вирусы. Но употребление граната или чай, заваренный на кожуре, не защитит ваше горло от вируса после попадания в желудок. Поэтому необходимо использовать сосательные таблетки с экстрактом имбиря и граната. После приема данных таблеток нельзя принимать пищу или жидкость в течение следующего часа. Таблетки создают специальные защитные "щиты" в полости рта. Они препятствуют возникновению вируса в горле".