Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Об этом после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Согласно классификации ВОЗ, такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".

Однако, несмотря на это, организация не рекомендует ограничивать передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

На данный момент общее число заболевших в Китае превысило девять тысяч. Из них 213 человек погибло, и 171 человеку удалось вылечиться.