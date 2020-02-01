ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Об этом после совещания чрезвычайного комитета организации в Женеве заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Согласно классификации ВОЗ, такими ситуациями считаются "экстраординарные события, которые будут представлять риск в области здравоохранения другим государствам" и "потенциально требуют скоординированных действий международного сообщества".
Однако, несмотря на это, организация не рекомендует ограничивать передвижение товаров и людей в связи с вирусом.
На данный момент общее число заболевших в Китае превысило девять тысяч. Из них 213 человек погибло, и 171 человеку удалось вылечиться.
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