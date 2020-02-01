https://news.day.az/medicine/1198906.html Ученые рассказали о новых путях передачи коронавируса
Ученые рассказали о новых путях передачи коронавируса
Ученые заявили, что новый коронавирус может передаваться не только через слизистую оболочку глаз.
По словам вирусологов, заразиться можно через предметы обихода вроде денежных купюр и мобильных телефонов, а также половым путем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Однако эксперты подчеркивают, что, если кто-то из пациентов заразится половым путем, выявить, как именно произошло заражение, будет непросто. Все дело в том, что "в процессе задействованы не только слизистые половых органов".
Помимо этого специалисты также предупреждают о том, что вирус можно "подцепить" в кресле у стоматолога, поэтому лечить зубы в нынешней ситуации следует крайне осторожно.
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