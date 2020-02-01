Ученые заявили, что новый коронавирус может передаваться не только через слизистую оболочку глаз.

По словам вирусологов, заразиться можно через предметы обихода вроде денежных купюр и мобильных телефонов, а также половым путем, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Однако эксперты подчеркивают, что, если кто-то из пациентов заразится половым путем, выявить, как именно произошло заражение, будет непросто. Все дело в том, что "в процессе задействованы не только слизистые половых органов".

Помимо этого специалисты также предупреждают о том, что вирус можно "подцепить" в кресле у стоматолога, поэтому лечить зубы в нынешней ситуации следует крайне осторожно.