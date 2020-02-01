С каждым годом донорство крови становится все более популярно среди людей. Но пытаясь сделать благое дело, немногие доноры задумываются о том, как это отражается на их здоровье.

Одни люди убеждены, что крайне негативными последствиями человеку грозит регулярное донорство. И такое мнение небезосновательно. Дело в том, что организм нередко реагирует на повторяющиеся кровопотери усиленным кроветворением, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Кроме того, повышается свертываемость крови. В совокупности эти факторы могут привести к тромбозам и даже инсульту.

Но есть и противоположное мнение. Его сторонники убеждены, что за счет донорства клетки крови обновляются чаще, что положительно сказывается на общем состоянии здоровья.

Вот только где же кроется истина на самом деле?

Как оказалось, в большинстве своем эксперты сходятся во мнении, что регулярное донорство почти безвредно. Единственное, чем опасна сдача крови, - проколами вен. В некоторых случаях они могут спровоцировать тромбофлебит, но, как заверяют медики, этот недуг чаще всего приходит к наркозависимым, но отнюдь не к донорам.

Помимо этого врачи берут у доноров лишь 10% крови. При этом объем плазмы восстановится уже за 2-3 дня, а клеткам крови на это потребуется чуть больше месяца. Вот почему быть донором вполне безопасно.