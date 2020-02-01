Анализы, которые нужно сдать людям с лишним весом
Кандидат медицинских наук, гинеколог Лидия Федосова перечислила анализы, которые рекомендуется сдать, если у вас есть проблема с устойчивым избыточным весом.
Одни из основных анализов предполагают проверку уровня инсулина и глюкозы. Это поможет разобраться в том, как происходит углеводный обмен, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Еще один важный показатель - ТТГ, который отражает состояние щитовидной железы. Если есть нарушения в ее работе, то в организме начинает задерживаться жидкость. Отсюда и лишний вес.
Надо проверить и уровень железа. В этом смысле самым информативным будет анализ на ферритин. При нехватке железа часто возникает гипоксия, когда жир перестает сжигаться из-за недостатка кислорода.
Также важно оценить, нет ли дефицита витамина D. Витамин напрямую связан с развитием ожирения и инсулинорезистентностью.
Часто похудеть не дает лептинорезистентность. Поэтому важно сдать анализ на гормон лептин.
С результатами всех анализов специалист сможет понять, в каком направлении двигаться, чтобы помочь пациенту похудеть.
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