Кандидат медицинских наук, гинеколог Лидия Федосова перечислила анализы, которые рекомендуется сдать, если у вас есть проблема с устойчивым избыточным весом.

Одни из основных анализов предполагают проверку уровня инсулина и глюкозы. Это поможет разобраться в том, как происходит углеводный обмен, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Еще один важный показатель - ТТГ, который отражает состояние щитовидной железы. Если есть нарушения в ее работе, то в организме начинает задерживаться жидкость. Отсюда и лишний вес.

Надо проверить и уровень железа. В этом смысле самым информативным будет анализ на ферритин. При нехватке железа часто возникает гипоксия, когда жир перестает сжигаться из-за недостатка кислорода.

Также важно оценить, нет ли дефицита витамина D. Витамин напрямую связан с развитием ожирения и инсулинорезистентностью.

Часто похудеть не дает лептинорезистентность. Поэтому важно сдать анализ на гормон лептин.

С результатами всех анализов специалист сможет понять, в каком направлении двигаться, чтобы помочь пациенту похудеть.