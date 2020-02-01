Ученые из университета Гонконга опубликовали первые снимки, на которых удалось запечатлеть размножение нового коронавируса, сообщил Bloomberg.

На снимках изображена клетка, зараженная коронавирусом 2019-nCoV.

Как заявили ученые, каждая инфицированная вирусом клетка производить тысячи носителей новых вирусных частиц, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Джон Николс, один из исследователей, занимавшихся изучением вируса, заявил, что университет готов предоставить результаты работы другим ученым, у которых нет доступа к штаммам вируса.