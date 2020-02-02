В первую очередь, следует обратить внимание на боль в ногах. Медики отметили, что боль в икрах при ходьбе может свидетельствовать о проблемах с сердцем. Кроме того, признаком проблем с сердечно-сосудистой системой может быть боль в области пальцев ног, возникающая в положении лежа и проходящая при вставании, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Помимо этого, на проблемы в этой области может указывать кашель по ночам. На проблемы с сердцем могут указывать и частые позывы в туалет в ночное время суток. Это связанно с тем, что ухудшение состояния сердца мешает нормальному кровообращению в организме. В следствии чего, жидкость из вен проникает в ткани нижней части тела.

Кроме того, врачи рекомендуют обратить внимание на форму ногтей. Деформация ногтевых пластин, которые становятся выпуклыми, также могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой.