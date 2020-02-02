https://news.day.az/medicine/1199185.html Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах
Умные часы или фитнес-браслеты следят за физической активностью людей и помогают сбросить лишний вес, но вокруг них до сих пор есть мифы и страхи. Какие из них правдивы, а какие - нет, рассказал радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Главным страхом владельца подобного гаджета является то, что они могут за ним следить. Мифом это не является, поскольку устройства действительно могут отслеживать местоположение и передавать данные, в то же время есть возможность отключить эту функцию в настройках устройства.
Второй по популярности страх владельцев носимых на запястье умных девайсов - это излучение. Считается, что эти гаджеты появились достаточно недавно и последствия постоянного ношения на руке до конца не изучены. Иванов развеял этот страх.
"Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении - это такая мулька", - считает кардиолог.
При этом польза от смарт-часов очевидна, отметил Иванов.
"Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами", - пояснил специалист.
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