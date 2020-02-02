Второй по популярности страх владельцев носимых на запястье умных девайсов - это излучение. Считается, что эти гаджеты появились достаточно недавно и последствия постоянного ношения на руке до конца не изучены. Иванов развеял этот страх.

"Существует громадное количество мифов о том, что современные гаджеты имеют сумасшедшие свойства излучения. Пожалуй, их можно сравнить со страхом перед метеоритом, который несет в себе устрашающую силу. Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении - это такая мулька", - считает кардиолог.

При этом польза от смарт-часов очевидна, отметил Иванов.

"Исследования проводятся, и уже в ближайшее время мы увидим пользу от смарт-часов для медицины в плане измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, измерения уровня сахара в крови, измерения фаз сна и так далее. Уже можно считать полезной функцию геймификации заботы о здоровье. Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами", - пояснил специалист.