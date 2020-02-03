Прием витаминов - ежедневная рутина миллионов людей во всем мире. Принимая их регулярно, вы легко можете подумать, что теперь организму не грозит никакая болезнь. Однако ряд исследований показывает, что витаминные и минеральные добавки не всегда полезны, а прием некоторых из них, наоборот, может причинить вред здоровью. "Рамблер" узнал, почему нельзя просто так принимать витамины.

Исследователи из Iowa's Women's Health Study следили в течение 20 лет за более чем 38.000 женщинами в возрасте 55 лет и старше. Они обнаружили, что большинство витаминных и минеральных добавок не были связаны с более низким риском смерти во время исследования. Добавки кальция ассоциировались с несколько меньшим риском смерти. Но ряд других широко используемых добавок, особенно железа, был, наоборот, связан с более высоким риском смерти, передает Day.Az.

Это вовсе не означает, что железо и другие витамины и минералы вредны для здоровья - в конце концов, на то они и витамины. Человек обязательно должен получать достаточное количество железа, чтобы быть здоровым. А для людей с определенными заболеваниями, такими как анемия, добавки железа часто являются жизненно важными. Однако данное исследование вполне логично предполагает, что для здоровых людей прием дополнительного железа в форме добавки может причинить вред.

Еще одно исследование, но уже из Клиники Майо, доказывает, что прием витамина Е может повысить риск развития сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Клиника также предупреждает, что прием более 200 мг витамина В6 в день может вызвать боль нервов и судороги. Исследователи из Национальных институтов здоровья США утверждают, что избыток витамина А может быть вреден для ваших костей.

Врачи и диетологи повсеместно говорят о том, что на самом деле большинство людей могут получить все необходимые витамины и минералы, просто придерживаясь хорошо сбалансированной диеты, которая содержала бы сезонные фрукты и овощи, цельнозерновые и продукты, богатые белком. И только в тех случаях, когда у людей есть особые потребности в питании или определенные заболевания, следует принимать витаминные или минеральные добавки.

Тогда как же узнать, какие витамины стоит принимать, а какие - нет? Лучший способ - проконсультироваться с врачом. Основываясь на индивидуальных особенностях организма и ваших анализах, он подберет те витамины, в которых у организма действительно есть потребность. Если вы уже начали принимать добавки самостоятельно, спросите врача, стоит ли вам продолжать. Ведь некоторые добавки могут не только повысить риск возникновения определенных проблем со здоровьем, но и негативно взаимодействовать с другими лекарствами.