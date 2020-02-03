Российские онкологи опубликовали самые простые советы по профилактике и защите от рака. Наиболее очевидным советом стал отказ от курения. Кроме того, врачи рекомендуют либо совсем отказаться от алкоголя, либо употреблять спиртные напитки в малых дозах и только по праздникам, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как пишут "Аргументы недели", рекомендуется также как можно больше двигаться. В тех случаях, когда можно обойтись без поездки на транспорте - лучше обойтись без неё, а также не пользоваться лифтом. Помимо этого, медики советуют существенно снизить количество употребляемого сахара.