Появление тромба в венах чревато крайне опасными последствиями. Именно поэтому распознать тромб необходимо как можно раньше. Как это сделать, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Существенная проблема заключается в том, что выявить тромб порой не так просто. У одних пациентов он может сигнализировать о себе отеком конечностей и острыми болями. Другие же пациенты с тромбом могут и вовсе не иметь никаких жалоб. А между тем в случае, если большой тромб окажется в легком и закупорит легочную артерию, смерть может наступить за считанные секунды.

Чтобы избежать этого, медики настоятельно рекомендуют хотя бы раз в полгода проходить стандартное обследование в поликлинике. Именно в процессе обследования врач сможет выявить факторы риска образования тромбов, в числе которых избыточный вес, гиподинамия, генетическая предрасположенность и онкология, и дать пациенту необходимые рекомендации по профилактике тромбозов.

Помимо этого ни в коем случае не стоит игнорировать самые явные признаки возникновения тромба. Среди них: боль в ноге, появление красных полос на коже, тахикардия и нехватка воздуха.