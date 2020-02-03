Группа исследователей из американского Университета Вандербильта предложили способ борьбы с ростом злокачественных опухолей. Об этом сообщает портал MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые сконцентрировались на свойствах белков, кодирующихся геном MYC. Он служит онкогеном для множества опухолей, например, мутации внутри этого гена вызывают лимфому Беркитта.

Прежде специалисты пытались напрямую заблокировать активность этих белков, но безуспешно. Профессор Уильям Тэнси и его коллеги из университета Вандербильта пошли дальше и изучили взаимодействие MYC с кофактором WDR5 на лабораторной модели лимфомы Беркитта, протекающей у больных особенно агрессивно. Разорвав эту связь, ученые заметили, что рак начал стремительно регрессировать.

Исследователи предположили, что это открытие может поспособствовать появлению новых методов лекарственной терапии. В пресс-релизе научной работы отмечается, что только в США на долю онкогенных мутаций MYC приходится около ста тысяч смертей в год.

