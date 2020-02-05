Организации здравоохранения утверждают, что соль - это второй сахар. Она вредна ничуть не меньше, просто о её вреде мы слышим намного реже, нежели о вреде сахара. Какой же вред организму наносит соль, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Постоянное чувство жажды

Соль поглощает воду из организма человека, поэтому мы постоянно чувствуем жажду. Дабы избежать этого состояния, необходимо пить больше воды. Таким образом вы восстановите баланс в организме.

Головная боль

Причин для возникновения головной боли достаточно. Одна из них - обилие солёных продуктов. Они вызывают расширение сосудов, и от этого появляется головная боль.

Отёки

Вы можете наблюдать отёки на своём теле или лице, а также, обнаружить внезапно выросший живот, поскольку соль задерживает воду в организме. Чтобы этого избежать, пейте воду за полчаса до приёма пищи.

Шелушение на лице

Из-за отсутствия влаги соль вызывает сухость. По этой причине начинается шелушение, а затем появление морщинок и складок на лице. В данном случае необходимо прибегнуть к действенным косметическим средствам.