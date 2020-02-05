Канадские медики разработали способ лечения ожогов любой степени тяжести с помощью ручного 3D-биопринтера, способного печатать "кожу" из биологических материалов прямо на ране. Результаты совместной работы ученых из Университета Торонто и их коллег из ожогового центра Саннибрукского центра медицинских наук, опубликованы в британском академическом издании Biofabrication, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают исследователи, ожоги - наиболее травмирующие и долго заживающие повреждения, требующие длительной терапии, а иногда и хирургического вмешательства. Автор исследования, профессор Университета Торонто Аксель Гюнтер напомнил, классический способ излечения ожогов - удаление поврежденной ткани и ее последующая замена в течение долгого времени естественной кожей, взятой из других участков тела пациента. "Однако в тех случаях, когда у пациента имеются обширные и глубокие ожоги, когда кожа поражается на всю ее толщину, традиционная методика лечения занимает много времени, сил и не всегда эффективна", - добавляет ученый.

На разработанном участниками проекта специальном биопринтере печатается лист на основе фибрина - белка, участвующего в свертывании крови. Это инфузии так называемых мезенхимальных стволовых клеток, которые стимулируют рост натуральных клеток в ране, а также способствуют выработке иммунитета, не позволяющего отторгнуть "впечатываемые" в ткань ожога листы фибрина. Рана закрывается напечатанными фрагментами, что, по словам Гюнтера, снимает проблемы возможного инфицирования и случайного повреждения раны во время лечения.

Поскольку "поверхности ран обычно не бывают плоскими и ровными, для имплантирования в рану различной конфигурации "кожи" ученые разработали "устройство, повторяющее рельеф ожога", рассказал соавтор разработки доктор Марк Йешке из ожогового центра Саннибрукского центра медицинских наук. По его словам, принтер показал себя эффективно, "правда, пока только на подопытных свиньях". Раны, обработанные мезенхимальными стволовыми клетками, заживали быстро, безболезненно, без воспалительных процессов, отметил Йешке.

"Мы довольны успешным тестом, помимо успешных результатов лечения, наша команда продемонстрировала отличную работу принтера", - подчеркнул профессор Гюнтер.

Ученые осознают, что требуются дальнейшие исследования, но уверены, что "данная методика может найти применение не только в рамках ожоговой патологии".