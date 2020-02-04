Американские биологи установили, что без сигналов мозга иммунные клетки ведут себя дезорганизованно и намного хуже противостоят инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Regenerative Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ученые из Университета Тафтса в сотрудничестве с коллегами из Гарвардского и Флоридского университетов экспериментально изучили связь между иммунной системой и мозгом эмбрионов лягушки.

Функция иммунных клеток является врожденной. Они немедленно реагируют на инфекцию и не требуют обучения или выработки специальных антител. Однако, как выяснили исследователи, эти клетки нуждаются в сигналах мозговых нейротрансмиттеров, которые направляют их к месту заражения и побуждают инициировать ответ.

Наблюдая за эмбрионами лягушки, которые продолжали развиваться после того, как у них удалили мозг, ученые обнаружили, что у эмбрионов без мозга иммунные клетки не концентрируются в месте повреждения или инфекции, а активируются беспорядочно, что приводит к быстрому распространению заражения. У лягушек с нормальным мозгом, наоборот, все иммунные клетки сразу направлялись к месту повреждения, чтобы преодолеть бактериальную угрозу.

После заражения кишечной палочкой выживаемость среди обычных эмбрионов лягушек составила 50 процентов, а у эмбрионов, лишенных мозга, - только 16. Отследив маркированные иммунные клетки, ученые подтвердили, что состав и количество иммунных клеток в обоих случаях были одинаковыми. Эффект был связан с тем, что мозг либо посылал, либо нет клеткам сигнал, указывающий направление движения.

"Мы обнаружили, что макрофаги - врожденные клетки иммунной системы, которые должны уничтожать бактерии, уменьшая бремя инфекции, не мигрируют должным образом в случае отсутствия мозга, - приводятся в пресс-релизе Университета Тафтса слова руководителя исследования, профессора биологии Майкла Левина (Michael Levin). - Без мозга и его нейротрансмиттерных сигналов экспрессия генов и активность врожденной иммунной системы нарушаются, что приводит к повышенной восприимчивости к бактериальным патогенам".

Аналогичная картина наблюдалась и при травмах. Миелоидные клетки - макрофаги, нейтрофилы и другие, считающиеся основой врожденного иммунитета, в эмбрионах с нормальным мозгом накапливались в месте повреждения, что способствовало заживлению. У эмбрионов без головного мозга миелоидные клетки имели тенденцию группироваться вокруг аномальных, дезорганизованных периферических нервных сетей, формирующихся как побочный продукт при отсутствии мозга.

Изучение сбоя в генетической экспрессии указало на снижение у эмбрионов без головного мозга нейротрансмиттера дофамина - сигнального химического вещества, используемого в мозге для обучения и мотивации. В результате, у эмбрионов, лишенных мозга, отсутствовал эффект кворума иммунных клеток в месте заражения. Таким образом, ученые выяснили, что дофамин играет важную роль в активации и направлении миграции иммунных клеток на ранних стадиях инфекции.

"Наши результаты демонстрируют наличие глубокой взаимосвязи в оси бактерия-мозг-тело. Уже ранний мозг эмбриона способен "чувствовать" патогенные бактерии и разрабатывать ответные меры, направленные на борьбу с клеточными и молекулярными последствиями инфекции", - говорит Селия Эррера-Ринкон (Celia Herrera-Rincon), первый автор исследования, сотрудник Исследовательского центра Аллена при Университете Тафтса.

