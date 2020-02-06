Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов рассказал "Вечерней Москве", какие алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять, а какие могут принести пользу для здоровья в умеренных количествах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Эксперт назвал алкогольные энергетики отвратительными.

"К сожалению, сегодня продаются химические слабоалкогольные коктейли и "шипучки", имитирующие игристое виноградное вино. В действительности это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом", - рассказал Тузмухамедов.

Он добавил, что производители имеют большую прибыль на производстве этого "пойла", так как оно пользуется большой популярностью.

Кроме того, сомелье призвал не покупать дешевую имитацию портвейна. Он посоветовал пить хорошее виноградное вино, но в небольших дозах.

"Во Франции самое низкое количество сердечно-сосудистых заболеваний. Многие склонны это объяснять тем, что жители Франции традиционно выпивают ежедневно в обед бокал сухого вина", - рассказал эксперт.

Эксперт также призвал отказаться от водки в пользу виски, коньяка или кальвадоса. Водка не несет в себе питательной и пищевой ценности, в то время как выдержанные дистилляты содержат один из ключевых микроэлементов организма человека - усвояемую медь. Кроме того, сомелье напомнил, что израильские ученые обнаружили в виски эллаговую кислоту, которая обладает противораковыми свойствами.