Международная команда ученых опубликовала исследование в издании Anesthesia and Analgesia, в котором рассказала о последствиях наркоза во время кесарева сечения, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Речь идет об общей анестезии: оказалось, что при ее использовании увеличивается риск развития послеродовой депрессии.

Послеродовая депрессия (ПРД) - это серьезное состояние, которое в тяжелой форме может быть опасным для жизни как матери, так и ребенка. Оно проявляется в период от 1 месяца до 1 года после родов.

Симптомы могут включать глубокую грусть, отсутствие жизненной энергии, раздражительность, расстройство сна или питания. Согласно статистике, патологическое состояние затрагивает каждую седьмую роженицу ежегодно.

Последнее время врачи стали обращать пристальное внимание на психическое состояние женщин, которые недавно родили. Несмотря на то, что послеродовая депрессия не включена ВОЗ в список заболеваний, женщина в таком состоянии может представлять большую опасность для всей семьи, считают ученые.

Недавнее исследование показало, что риск наступления ПРД заметно ниже, если женщина рожала путем кесарева сечения, при котором необходим местный наркоз. Эти выводы были сделаны на основе анализа здоровья 428 204 женщин, прошедших кесарево сечение в больницах Нью-Йорка в период с 2006 по 2013 год.

Ученые выяснили, что 8% рожениц (то есть 34 356 случаев) получали общую анестезию, а остальные - местную. Тяжелая послеродовая депрессия, требующая госпитализации, была зарегистрирована у 1158 женщин (3% от общего числа).

ПРД чаще всего встречалась у женщин, получавших общую анестезию во время родов. Суицидальные мысли или самоповреждения встречались у перенесших общий наркоз на 91% чаще, чем у пациенток, перенесших операцию под местным наркозом.

"Местная анестезия гораздо мягче воздействует на организм, и женщина подвергается меньшему риску. Однако есть случаи, когда необходимо оперативное вмешательство, где без общего наркоза не обойтись. Своим исследованиям мы хотим призвать врачей более взвешенно подходить к назначению общего наркоза, а также дополнительно обследовать и сопровождать перенесших его рожениц", - заключили ученые.