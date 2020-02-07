С чем может быть связана головная боль? Среди наиболее вероятных причин ее возникновения: стресс, усталость, высокое давление или даже неправильная осанка. Тем не менее, иногда головная боль может быть связана с другим типом раздражителей, о которых ты, наверняка, даже не подозреваешь.

Сегодня мы хотим поговорить о необычных факторах, которые провоцируют развитие головной боли, и попробуем понять, почему так много людей регулярно страдает от этого недуга.

1. Головная боль во время простуды

Головная боль во время простуды или аллергии встречается довольно часто. Вот ее основные возбудители:

Продолжительный кашель

Многократно повторяющееся чихание

Насморк

Плач в течение долгого времени

Если мы простужены и постоянно чихаем и сморкаемся, скорее всего в конце дня нас ждет приступ головной боли.

2. Головная боль из-за воздействия холода

Это необычный и малоизвестный возбудитель головной боли. Приступ головной боли может быть связан со следующими ситуациями:

если ты долго находишься в холодном помещении или на холодном воздухе. Особенно часто это происходит летом, когда мы включаем кондиционер на полную мощность.

если ты приняла холодный душ.

если ты промокла под дождем.

если ты пьешь очень холодные напитки.

Этот тип головной боли особенно характерен для тех, кто страдает от мигреней.

3. Головная боль из-за давления

Именно давление виновато в непонятно откуда взявшейся головной боли, от которой страдает большинство людей в конце рабочего дня. Она может быть связана с тем, что:

Ты долгое время носишь шляпу или кепку не снимая.

Ты весь день носишь ободки и резинки для волос.

Ты постоянно в солнечных или обычных очках.

4. Головная боль во время сна или после пробуждения

Такая боль может появиться в любом возрасте. Обычно она проявляется следующим образом:

Мы просыпаемся посреди ночи из-за внезапного приступа головной боли и, хотя она не очень сильная, не можем уснуть еще полчаса.

То же самое происходит после того, как мы недолго вздремнули днем. Мы просыпаемся с головокружением и слабой головной болью.

Причина такой боли точно неизвестна, но обычно она быстро проходит и не дает рецидивов.

5. Головная боль из-за гаджетов

Это один из самых часто встречающихся типов головной боли в последние годы. На самом деле она встречается настолько часто, что доктора уже сделали предупреждение своим пациентам, заявив, что злоупотребление мобильным телефоном и компьютером вредит нашему здоровью.

Экраны всех гаджетов производят электромагнитные волны, которые вредят нашему зрению и провоцируют развитие головной боли.

Обрати внимание на следующие факты:

Согласно недавнему опросу, проведенному в университете штата Мичиган (США), мы проводим примерно 5-6 часов перед экраном компьютера ежедневно, не считая того времени, которое мы проводим перед экраном мобильного телефона. Все это ведет к усталости и покраснению глаз, боли в спине и шее, а также головным болям.

Чтобы избежать подобных проблем, эксперты рекомендуют снизить яркость устройств. Также не стоит смотреть на экран телефона при ярком дневном свете. Сочетание солнечных лучей и подсветки экрана часто вызывает головную боль, поэтому работать лучше в кафе, офисе или дома, а не в залитом солнцем парке.

Также важно делать перерывы каждые 20 минут. Если ты работаешь за компьютером, каждые 20 минут отдыхай как минимум 3 минуты. В это время переведи взгляд на окно, на стену, позволь себе расслабиться. Также не забывай как можно чаще моргать, чтобы увлажнять глаза. Дело в том, что когда мы работаем за компьютером или смотрим в экран телефона, мы моргаем намного реже, что приводит к усталости глаз и головной боли.

Как видишь, существует необычные факторы возникновения головной боли, о которых тебе следует знать, чтобы иметь возможность предотвратить неприятные ощущения. Не забывай об этом!

Источник: Step to Health