В ходе научных исследований совместно с зарубежными коллегами азербайджанские ученые обнаружили интересные фармакологические свойства можжевельника (Juniperus oblonga M.Bieb).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, со ссылкой на Институт ботаники Академии наук Азербайджана, в ходе исследований в данном растении обнаружено вещество, которое считается крайне эффективным в борьбе с одной из самых опасных разновидностей злокачественной опухоли - нейробластомой. Обнаруженное вещество способно оказывать на опухоль сильное воздействие. До сегодняшнего дня в научных источниках не упоминалась информация о наличии данного вещества в этом растении.

Ввиду приобретения иммунитета злокачественными опухолями к существующим лекарственным средствам в лечении нейробластомы требуется новая стратегия. В настоящее время в лечении онкологических заболеваний широко применяются лекарственные средства растительного происхождения или их аналоги. С другой стороны, полученные из этого растения лигнаны, флавоноиды и дитерпеноиды обладают важными свойствами для борьбы с раком, что было подтверждено и в ходе опытов.

В результате исследований, проведенных с использованием спектроскопических методов и рентгеноструктурных анализов, были обнаружены ранее неизвестный науке один лабдан-дитерпен, а также известные науке девять дитерпенов, по два лигнана и кумаринина.