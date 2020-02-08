Датские ученые провели анализ медицинских данных более чем 100 тысяч своих сограждан, чтобы понять, какие причины могут спровоцировать ранний уход из жизни. Day.Az со ссылкой на Рамблер публикует результаты исследования, позволяющие судить о риске преждевременной смерти.

Согласно данным, полученным в исследовании датских ученых, которое опубликовано в издании Canadian Medical Association Journal, уменьшение количества лимфоцитов в крови, отвечающих за защиту нашего организма от различных заболеваний, говорит о риске преждевременной смерти.

Главные клетки нашей иммунной системы играют чрезвычайно важную роль в организме: помимо защитной функции, они помогают нам восстанавливаться после инфекций. Существует три типа лимфоцитов: NK-лимфоциты, отвечающие за очистку организма от инфицированных и раковых клеток; T-лимфоциты, устраняющие различные аномалии на клеточном уровне и участвующие совместно с B-лимфоцитами в передаче сигнальных белков. Уменьшение количества любого из трех типов клеток может негативно сказаться на иммунной системе, предоставив вирусам и бактериям свободу.

Обычно важность отслеживания уровня лимфоцитов в крови недооценивается, а ведь лимфопения или лимфоцитопения (недостаток белых клеток в крови и лимфатической жидкости) свидетельствует о наличествующей в организме человека болезни.

В ходе эксперимента ученые провели анализ уровня лимфоцитов в крови у 108 135 датчан в возрасте старше 20 лет. За время многолетнего исследования умерло около 10 372 человек, что позволило докторам установить взаимосвязь недостатка лимфоцитов с увеличенным в 2,8 раза риском смерти от хронических и респираторных заболеваний, рака и проблем с сердцем. В общем целом пониженный уровень лимфоцитов показал увеличение смертности в 1,6 раза от любой причины.

Сами исследователи объясняют полученные данные тем, что снижение уровня лимфоцитов напрямую связано с невозможностью организма бороться за свое выживание в полную силу.