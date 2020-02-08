Хороший иммунитет - мечта каждого человека. В повседневной жизни нас каждый день поджидают настоящие "вредители", которые наносят иммунной системе большой вред. Они грозят нам множеством болезней, среди которых и весьма опасные. Атаку каких "вредителей" иммунной системы необходимо отражать ежедневно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Дефицит сна

Ночью наш организм восстанавливается, высвобождая вещества, укрепляющие защитные силы организма. Следовательно, чтобы быть здоровым, нужно спать достаточное количество времени. В организме человека, который мало спит, антитела, важные для поддержки иммунитета, образовываются медленнее, поэтому недосып может негативно отразиться на вашем здоровье.

Неправильное питание

Иммунная система воспринимает чересчур жирную и калорийную пищу так же, как инфекцию. Это вовсе не полезно: такая реакция может в итоге привести, например, к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, потребление большого количества вредной еды с низким содержанием питательных веществ тормозит работу иммунной системы, поэтому человек становится более уязвим перед вирусами.

Стресс

В нашей крови есть клетки, защищающие человека от бактерий и вирусов. Длительный стресс негативно влияет на эти клетки, делая их неактивными. В то же время уменьшается количество иммунных клеток, следствием чего становится повышенная восприимчивость к различного рода заболеваниям.

Обезвоживание

При дефиците воды в организме замедляется процесс метаболизма. В теле начинают накапливаться токсины, отравляя наш организм. Кроме того, кровь становится гуще, хуже бежит по сосудам, следовательно, сердце, мозг и мышцы недополучают питательные вещества и кислород. Все это значительно ослабляет иммунитет.

Охлаждение конечностей

А именно - ног. Нам с детства говорят, что ноги нужно держать в тепле. Но мало кто действительно понимает, зачем это необходимо делать. Реагируя на охлаждение ног, наш организм пытается их согреть и защититься от дальнейшей потери тепла. Для этого сужает все кровеносные сосуды, вследствие чего кровь начинает проходить по ним медленнее, а значит все органы и слизистые оболочки хуже снабжаются кровью. Сухие же слизистые легче пропускают болезнетворные вирусы в организм.