Многие медицинские исследования базируются на создании эффективной противораковой терапии, что является одной из самых сложных задач в сообществе ученых. Проблема заключается в том, что раковые клетки используют иммунную систему для собственного роста и развития, что соизмеримо со смертельной опасностью. Исследование опубликовано в издании Nature Communications и доказывает эффективность препарата против алкоголизма в качестве средства борьбы с раком, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Иммунные клетки - макрофаги, предназначением которых является защита нормальных клеток организма, могут захватываться злокачественными, тем самым превращаясь в МАО-клетки.

Данные макрофаги, ассоциированные с опухолью, выступают в роли трамплина для разрастания раковых клеток путем подавления противоопухолевого иммунного ответа.

Последние годы сделали МАО центром внимания исследователей. Так, группа ученых из Токийского университета под руководством Юйи Терашимы доказала возможность подавления развития опухолей с помощью блокировки определенного белка в макрофагах, ассоциированных с опухолью. В данном случае ингибитором может стать дисульфирам, применяющийся для выработки отвращения ко вкусу и запаху этанола.

Препарат, предписанный для борьбы с алкоголизмом, при его употреблении вместе со спиртным вызывает интоксикацию со всеми сопровождающими это состояние признаками. Ученые выяснили, что дисульфирам способен взаимодействовать с цитоплазмическим белком FROUNT, облегчая борьбу иммунной системы против опухоли. Исследование может стать основой для создания препаратов для противораковой терапии.