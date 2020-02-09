По меньшей мере 362 человека умерли от вируса, и еще 17 400 человек были заражены вирусом, который вызывает лихорадку, кашель и одышку, передает Day.Az со ссылкой на fresher.ru.

Не существует лечения или вакцины против вируса, который, как подозревают ученые, произошел от летучих мышей.

Тем не менее, некоторые распространяют ложную дезинформацию о происхождении вируса и о том, как его "вылечить", поскольку люди во всем мире жаждут простых ответов для борьбы с распространением этого нового и относительно неизвестного вируса.

Вот некоторые из самых вопиющих заявлений, которые мы слышали до сих пор, а также некоторые из лучших советов экспертов о том, как на самом деле оставаться здоровыми и без болезней.

1. Во-первых, важно знать, что нет никакого лечения или лекарства от болезни. Прием антибиотиков не поможет, так как это вирус, а не бактерия.

Лечение коронавируса в Ухане во многом похоже на грипп. Пациентам рекомендуется отдыхать и пить много жидкости.

2. Хотя считается, что вирус возник у летучих мышей, нет никаких доказательств того, что мясоедение связано с коронавирусом.

Люди могут передавать коронавирус друг другу, находясь в тесном контакте (обычно частицы вируса распространяются в пределах шести футов от зараженного человека), но нет убедительных доказательств того, что кошки и собаки могут заразиться.

3. Вирус очень хрупок за пределами человеческого тела, а это значит, что вы не можете получить его из упаковки или конверта.

Эксперты в области общественного здравоохранения отмечают, что вирус может прожить лишь несколько часов на твердых поверхностях, и единственный способ его распространения среди людей - через тесный контакт.

4. Поедание чеснока не принесет вам большой пользы.

ВОЗ сказал, что чеснок "может иметь некоторые антибактериальные свойства", но нет никаких оснований полагать, что он может предотвратить коронавирус.

5. Полоскание носа с помощью физиологического раствора не предотвратит распространение коронавируса.

Да, некоторые средства для полоскания рта могут убивать микробы во рту, и полоскание ноздрей может быть очень хорошим, если у вас заложен нос, но ни один из них не предотвратит распространение коронавирусов.

6. Есть несколько основных, научно обоснованных вещей, которые каждый может сделать, чтобы предотвратить распространение нового Уханьского коронавируса. Номер один, помой руки. Часто и с мылом, и с водой.

7. Прививка от гриппа (если вы еще этого не сделали) также является отличным способом защитить себя от вирусных заболеваний в этом сезоне.

Это отличный способ помочь себе сохранять спокойствие.

8. Держитесь подальше от больных людей и не ходите на работу или в школу, если вы больны.

Если вы больны, члены вашей семьи больны, оставайтесь дома, не распространяйте эти болезни.

9. И помните, маски для лица не очень помогают, если вы не надеваете их на людей, которые уже больны и кашляют.

Одна из причин, по которой маски уходят с полок магазинов по всему земному шару, может быть скорее психологической, чем профилактической.