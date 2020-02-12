Боль в суставах может сигнализировать о множестве серьезных заболеваний, в числе которых артрит, подагра и остеоартроз. Безусловно, избавиться от них с помощью лишь одной диеты не получится. Однако во многом улучшить состояние суставов при помощи определенных продуктов можно. Каких именно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Орехи

За счет содержания омега-3 в грецких орехах, а также кальция, магния и витамина E в миндале, эти продуты становятся незаменимыми для улучшения здоровья суставов.

Красная фасоль

Немногие знают об этом, но маркером воспалительного процесса является С-реактивный белок. Фасоль снижает его, а еще укрепляет иммунитет при помощи белков, железа и фолиевой кислоты.

Жирная рыба

Оказавшись в рыбном отделе, особое внимание обратите на тунец, форель и лосось. Они являются превосходным источником жирных кислот, которые помогают снизить боль и избавиться от воспаления.

Имбирь

Найти применение имбирю не составит труда: кто-то использует его как приправу, кто-то добавляет в чай или кофе. Этот продукт также крайне эффективен, когда речь идет об уменьшении воспаления.