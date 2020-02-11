Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью. Научно доказано, что в молоке содержатся сотни полезных веществ, заявил он в разговоре с "Росбалтом", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"О пользе молока можно говорить долго, но оно, как и прочие молочные продукты, не может одинаково усваиваться у всех. Большинство детей спокойно пьют молоко, и аллергия на молочный белок встречается в очень редких случаях", - отметил Моисеенко. Примерно сорок процентов взрослых не могут усваивать лактозу. Таким людям рекомендуется заменять молочные продукты кисломолочными.

Моисеенко отметил, что публикации, в которых говорится о вреде молока, не подтверждены клинически и вводят людей в заблуждение. На самом же деле в молоке содержатся такие полезные вещества, как аминокислоты, витамины, минералы и ферменты.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша заявила, что обезжиренные молочные продукты менее полезны, потому что молочный жир содержит фосфолипиды, участвующие в восстановлении клеток. Она также отметила, что для творога оптимальная жирность - пять процентов, для кефира и молока - до 3,2 процента.