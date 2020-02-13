Храп во сне врачи рекомендуют воспринимать не как раздражающий шум, а как симптом, который может быть предвестником серьезных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пояснил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев, у храпящего человека происходят задержки дыхания, которые могут достигать 10 секунд.

Таким образом, пояснил эксперт, человек получает меньше кислорода, и если это происходит систематически, то могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Кроме того, во время задержки дыхания человеческому мозгу приходится на короткое время пробуждаться, чтобы процесс дыхания возобновился. Такой неполноценный сон может привести к тому, что человек в течение дня будет чувствовать усталость, возможны головные боли.

Для детей же, отметил Алексей Кошелев, храп и задержки в дыхании могут нанести еще больший вред, поскольку если ребенок недополучает кислород, то его организм не развивается.

Врач пояснил, что кислород больше всего тратится на мышцы и на мозг. Если же ребенок храпит во сне, то утром он проснется беспокойным, у него будет отсутствовать аппетит, возможны и другие проблемы.

Поэтому, советует Алексей Кошелев, храпящим людям стоит обратиться к врачу, тем более что это поддается лечению.