В период простуд стоит отличать ОРВИ от гриппа. Так как второе заболевание очень серьезное и может привести к осложнением, оно требует немедленного вмешательства врача. Чем ОРВИ отличается от гриппа, и при каких симптомах нужна консультация специалиста, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Резкое повышение температуры

У болезней есть общие симптомы: кашель, боль в горле, насморк и повышение температуры. Однако ОРВИ начинается с незначительных симптомов, которые только доставляют дискомфорт. В случае с гриппом температура поднимается сразу и может достигать 38 градусов и выше. В таком случае стоит выпить жаропонижающее лекарство и обратиться к врачу.

Интоксикация

В случае ОРВИ если у человека повышается температура, он чувствует себя дееспособным. При гриппе сопутствующими симптомами будет головная боль, головокружение, обильное потоотделение, боязнь света, ломота и озноб. Эти симптомы проявляются почти сразу и нарастают в следующие 3-4 дня заболевания.

Осложнения

После правильного лечения ОРВИ не может быть никаких серьезных осложнений. Если человек будет неправильно лечиться или вновь простудится, то ОРВИ пойдет по второму кругу. В случае неправильного лечения гриппа осложнения могут быть гораздо опаснее. Одним из самых частных осложнений считается пневмония, которая и приводит к высокой смертности от гриппа.