Вирусы и бактерии вызывают более 15% всех случаев заболевания раком. Каждый седьмой случай онкозаболевания прямо или косвенно вызван именно вирусами. Команда международных ученых исследовала взаимосвязь патогенов и конкретных видов рака. На основании этих данных специалисты надеются предотвратить развитие некоторых видов онкозаболеваний в будущем, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Международное агентство по исследованию рака IARC классифицирует в общей сложности 11 различных патогенов как канцерогенные. Каждый десятый случай заболевания раком вызван такими вирусами.

Исследования являются частью "Панонкологического анализа генома". В группе состоит более 1300 ученых. Совместно они хотят проанализировать роль генных мутаций или паттернов генетических изменений в нескольких типах опухолей. Ученые исследовали более 2600 геномов опухоли у пациентов с 38 различными типами рака. Команда из Немецкого центра исследования рака (DKFZ) обнаружила следы 23 различных типов патогенов у 356 больных раком.

Наиболее распространенными были вирусы, которые уже известны своим эффектом в развитии и росте онкологии: вирус Эпштейна - Барр, гепатит В и ВПЧ (вирус папилломы человека).

Ученые обнаружили генетический материал вирусов Эпштейна - Барр в 5,5% исследованных геномов рака. Они считаются причиной многих видов онкоболезней, особенно лимфом, рака желудка и носоглотки.

Исследователи также выявили вирусы гепатита В в 62 из 330 случаев рака печени. Вирусы папилломы человека с ВПЧ-16 были обнаружены в 19 из 20 случаев рака шейки матки и в 18 из 57 опухолей шеи и горла. Всего исследователи связывают 640 тысяч случаев заболевания раком в год с вирусами папилломы человека.

В редких случаях команда находила ретровирус при раке почки. Исследователи также обнаружили цитомегаловирусы в нескольких случаях рака желудка. Несмотря на тщательный биоинформационный анализ, они не смогли обнаружить вирусы, которые ранее были неизвестны.

В итоге ученые смогли определить механизмы, которые приводят к мутациям, связанным с патогеном. Они признали, что геном вируса часто встроен в геном человека, особенно в случае вирусов гепатита В и папилломы.

Еще один механизм, который вызывает мутации в геноме инфицированных клеток, по мнению исследователей DKFZ, - это защита вируса от клетки. Клетки атакуют геном опасных вирусов, что часто приводит к мутациям в геноме клетки. В результате, например, появляются от ВПЧ рак шейки матки и опухоли шеи и горла.

При анализе полного генома рака мы обнаружили следы вирусов в значительно большем количестве опухолей, чем было показано в предыдущих исследованиях, основанных только на анализе РНК. Тем не менее мы не смогли подтвердить часто высказываемое предположение о том, что другие, ранее неизвестные вирусы связаны с раком, - заключил руководитель исследования Питер Лихтер.

Команда Питера Лихтера из DKFZ также работает над поисками вирусов, которые еще не были связаны с развитием рака или были неизвестны.

"Вопрос о том, какие вирусы связаны с раком, очень важен для медицины. При онкозаболевании, связанном с вирусами, возможна реальная профилактика: если выявляется вызывающий рак вирус, существует возможность предотвратить заражение путем вакцинации и, таким образом, предотвратить развитие болезни", - объясняет автор текущего исследования Марк Запатка.