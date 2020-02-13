Врачи проверили миф, о котором мы слышим с детства. Так, чтобы обнаружить, как проглоченная шелуха от семечек влияет на аппендицит, эксперты из Турции проанализировали 1969 пациентов с этим диагнозом, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Оказалось, что из всех больных, только в восьми аппендиксах были обнаружены остатки еды и семечек, которые не переварились. И только в одном случае врачи обнаружили связь между воспалением аппендикса и фруктовыми косточками.

Специалисты выяснили, что воспаление отростка прямой кишки никак не связано с едой, поэтому опасаться случайно проглоченных вместе с шелухой семечек или косточек от фруктов не стоит.