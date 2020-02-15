Бытует мнение о том, что продукты, которые мы употребляем, содержат недостаточно полезных веществ, в связи с чем появляется необходимость в приеме витаминов, особенно это актуально для весеннего и осеннего сезонов. Подобные утверждения нередко подкрепляются различными пиар-акциями с участием звезд, рекламирующих ту или иную добавку. Однако ученые в корне не согласны с такой позицией. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о том, почему не стоит тратить свои средства на БАДы и мультивитамины.

Сам ажиотаж вокруг добавок к пище произошел благодаря Лайнусу Поллингу - обладателю двух Нобелевских премий, по химии и за общественную деятельность. Такой человек, разумеется, был авторитетом для социума. Когда ученый написал книгу о пользе витамина С для профилактики и лечения простуды, то та сразу же вошла в ранг бестселлеров.

У Поллинга была болезнь почек, из-за чего он придерживался строгой диеты, и, когда исследователь стал добавлять в свой апельсиновый сок витамин С, то его состояние улучшилось. Такое открытие обрадовало химика, а за этим сформировалось утверждение о подавляющей пользе добавки, способной бороться даже со СПИДом и раком. Стоит ли говорить, что спрос на витамин С возрос просто колоссально, а рынок, благодаря своей гибкости, быстро подстроился под потребительские запросы.

Бесполезность витамина С в борьбе с заболеваниями доказали многочисленные исследования ученых, однако общественность в этом вопросе оказалась упертой, продолжая употреблять БАДы и мультивитамины в огромных количествах. Согласно прогнозам, к 2022 году оборот мирового рынка биодобавок приблизится к 220 млрд долларов.

БАДы используются для профилактики заболеваний, укрепления иммунитета, улучшения работы мозга и т.д. Зачастую они обличены в красивую упаковку, как в прямом, так и в переносном смысле: реклама от различных блогеров и звезд прилагается. Однако же есть одна важная деталь: биодобавки являются продуктами питания, поэтому не имеют четких стандартов производства и контроля. В этой связи к ним предъявляют менее строгие требования, чем к медицинским средствам, а производители БАДов могут добавлять в свои препараты ингредиенты, о которых не было заявлено на упаковке. И, по данным управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, такое имеет место быть, как в случае с японским средством для похудения, которое содержало опасные для организма вещества.

Данные независимых тестирований также не обнадеживают: выявлено, что состав БАДов часто не совпадает с заявленным на этикетке по дозировке. Кроме того, добавки содержат различные тяжелые металлы, согласно данным Labdoor, компании, проанализировавшей витамины для волос.

Некоторые исследования подтверждают эффективность кофеина и креатина для работоспособности организма. Что же касается других добавок, то анализ показал, что большая часть БАДов бесполезна либо вредна: так, коллаген не делает кожу упругой, омега-3 не поможет сердцу и сосудам, а коэнзим Q10 не решит проблему с давлением.

Разумеется, есть такие ситуации, когда без приема витаминов не обойтись (беременность, различные заболевания и др.). Но в подобных ситуациях именно врач назначает определенные добавки, а принимать их просто "для пользы организма" не желательно.