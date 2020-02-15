Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, кардиолог Мартин Холле объяснил, как нормализовать давление без помощи лекарств. Об этом сообщает портал Focus.de, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Врач сообщил, что снизить кровяное давление можно за счет ежедневных 15-минутных прогулок на свежем воздухе.

Помимо этого Холле посоветовал заменить колбасу и хлеб в рационе свежими овощами, а также следить за весом. По словам медика, каждый убранный килограмм снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Кардиолог также напомнил, что главные причины повышенного давления - это отсутствие физических нагрузок, неправильное питание и лишний вес.