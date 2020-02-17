Простуду подхватить, разумеется, может каждый. Однако есть люди, которых болезнь особенно "любит". О том, кому необходимо быть наиболее внимательным к своему здоровью, рассказывает "Рамблер", передает Day.Az.

Невысыпающиеся

Полуночникам стоит пересмотреть свой режим и стараться спать не менее восьми часов в сутки. Казалось бы, прописная истина, но многие отмахиваются от совета не экономить на сне, а зря. У людей, которые придерживаются этого правила, шансов заболеть простудой почти в три раза меньше, чем у тех, кто тратит на ночной отдых менее семи часов.

Водители автомобилей

Автомобилисты часто в машине снимают верхнюю одежду зимой и осенью, особенно если дорога обещает быть долгой. Включенная печка создает комфортную температуру. Но при этом водители иногда выходят из автомобиля тоже без куртки или пальто. А "за бортом" температура воздуха точно ниже, чем в авто. Результат - простуда.

Постоянно пребывающие в стрессе люди

Когда человек пребывает в состоянии стресса, кровеносные сосуды сужаются, повышается давление, а в мозг перестает поступать достаточное количество крови. Организм также теряет важнейшие микроэлементы, витамины и антиоксиданты. Поэтому и шансов "подцепить" простуду у людей, которые не умеют справляться со стрессом, очень много.

Курильщики

После каждой выкуренной сигареты особые реснички на слизистой носа прекращают свою работу на 20-30 минут. Как известно, эти реснички отвечают за предотвращение попадания в организм вирусов. 30 минут бездействия этих "стражей здоровья" - и простуда скажет вам "здравствуй".