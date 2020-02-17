От правильной работы почек напрямую зависит здоровье всего организма, ведь они служат своеобразным фильтром, очищают кровь от всевозможных токсинов и вредоносных бактерий и выполняют множество других функций. Но часто о важности почек мы забываем, более того, злоупотребляем привычками, которые им ужасно вредят. О том, от каких привычек нужно отказаться в пользу здоровья почек, рассказывает "Рамблер", передает Day.Az.

Вы употребляете слишком много белка

Многие, стремясь похудеть, садятся на всевозможные белковые диеты. Между тем, потреблять его в неограниченном количестве нельзя. Белок, в отличие от жира, не накапливается в организме, поэтому его излишки при выводе из организма увеличивают нагрузку на почки. Орган в итоге перестает справляться с этой функцией и в них образуются камни.

Вы мало спите

Обновление тканей почек происходит по ночам. И если вы постоянно жертвуете сном, то можете пожертвовать и здоровьем почек. Ведь процесс обновления тканей не совершится полностью, а этот факт может привести к нарушению в работе почек.

Вы мало двигаетесь

При низкой физической активности, а также при сидячей работе в почках возникают застои. Они вполне могут стать одной из причин образования камней в почках. Избежать возможных проблем помогут регулярные физические нагрузки.

Вы пьете много кофе

Одна-две чашки бодрящего напитка не станут ужасным преступлением против почек. Но вот злоупотребление кофеином может стать для органа губительным. Кофеин обладает мочегонным эффектом, обезвоживает организм, добавляя почкам дополнительную нагрузку, когда они работают, по сути, впустую.

Вы много курите и часто употребляете алкоголь

Собственно, "много" и "часто" не играют особой роли. Алкоголь и курение сами по себе в любом случае вредны для почек. Орган просто не может справиться с огромным количеством токсинов, которым вы его щедро "угощаете", выкуривая сигарету и запивая ее пивом. Работа почек нарушается, что провоцирует многие болезни.