Многие представительницы прекрасного пола не понаслышке знакомы с голоданием в своем стремлении иметь идеальную фигуру, некоторые даже доводят свое желание до абсурда, превращаясь в живых мумий. Помимо эффекта снижения веса голодание также влияет на другие аспекты нашего организма. "Рамблер" публикует исследование американских ученых, выявивших связь между голоданием и работой иммунной системы, передает Day.Az.

Согласно выводам исследователей из университета Южной Калифорнии, отказ от пищи способен полностью обновить иммунную систему, даже у пожилых людей. Данное открытие называется специалистами "значительным прорывом", сообщает The Telegraph.

Исследование показало, что трехдневное голодание запускает активную работу стволовых клеток, производящих в большом количестве белые кровяные клетки (лейкоциты), которые являются нашей защитой от различных инфекций.

Исследователи описывают данный феномен резкой командой стволовым клеткам начать восстановление всей системы, что позволяет организму избавиться от старых и поврежденных элементов. То есть больные и пожилые люди с помощью голодовки получают совершенно новую иммунную систему. Открытие является скачком вперед для тех, кто пережил тяжелое заболевание. Например, оно может помочь раковым больным после химиотерапии.

Ученые провели следующий эксперимент: участникам предлагалось регулярно устраивать циклы голодания - от двух до четырех дней - в течение полугода. Во время анализа результатов специалисты помимо вышеизложенного доказали, что многодневный пост уменьшает количество фермента РКА, который связан со старением, а также гормона, ответственного за развитие злокачественных опухолей.

Открытие должно подтвердиться в клинических испытаниях других исследовательских групп. Если это произойдет, то лечебное голодание может стать незаменимой процедурой для людей с ослабленной иммунной системой.

Напомним, что данную методику следует осуществлять только под руководством опытного врача. А само голодание не должно превышать трех дней.