Крапива широко используется в народной медицине, как средство для очищения крови, против выпадения волос, при ревматизме, лихорадке, туберкулезе, бронхите, заболеваниях суставов, камнях в почках, заживление ран, анемии, язвенной болезни, бессоннице и нервозности.

Же­лезо, протеин, кремниевая кислота, витамины,хлорофилл, которыми богата крапива, оказывают стимулирующее действие на углеводный и белковый обмен в организме. Конечно, такое воздействие приводит к улучшению тонуса сердечно-сосу­дистой системы и общему оздоровлению организма.



Она чрезвычайно богата полезными веществами: белки, углеводы, жиры, кальций, фосфор, железо, витамины С, А, В2 и К, каротин, пантотеновая кислота и т.д. Крапиву применяют как самостоятельно, так и в смеси с другими лечебными травами.



Из нее готовят чай, салат, добавляют в супы, рагу, используют в качестве начинки для пирогов.



Отваром крапивы рекомендуется ополаскивать волосы после мытья для их укрепления и предотвращения выпадения.



Крапивный чай против анемии.



Одну чайную ложку листьев крапивы залить стаканом кипятка и дать настояться в течение 5 минут.



Процедить и пить маленькими глотками на протяжении дня следующим образом: в первый день выпивать одну чашку чая, второй день 2 чашки, на третий день 3 чашки. Следующие 7 дней - по 3 чашки крапивного чая.



Затем объем чая постепенно уменьшать. После проведенного курса необходимо сделать перерыв на две недели, затем прием крапивного чая можно повторить по той же схеме.



После нормализации показателей крови можно пить этот чай по одной чашке в день.



Рецепт снижения сахара в крови



2 столовые ложки сухих измельченных листьев крапивы смешать со стаканом простокваши и употреблять перед едой. Курс лечения - 2 не­дели. Затем 10 дней перерыв и повторение двухнедельного курса лечения. Наилучший результат достигается при пятикратном повторении курса лечения крапивой с десятидневными перерывами.



Семена крапивы с кисломолочными напитками.



Вам потребуется:



½ литра любого кисломолочного напитка,



От 1 до 2 столовых ложек семян крапивы.



Замочите семена в напитке и дайте им набухнуть в течение 15-20 минут.



Принимайте в качестве еды в течение дня. Для улучшения показателей крови необходим длительный прием этого средства.

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