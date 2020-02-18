Количество людей, страдающих астмой, за последние четверть века выросло почти в два раза.

Виной тому - увеличение количества аллергенов. Ученые разрабатывают все новые и новые лекарства для борьбы с этим заболеванием. Кроме того, помочь людям, страдающим этой болезнью, способна и простая вода. О том, как вода помогает снизить риск приступов, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сразу оговоримся, что прием прописанных докторами лекарств бросать и уповать только на воду, нельзя. Тем не менее, простая жидкость вполне может помочь облегчить признаки болезни.

Аллергические реакции (некачественная пища, загрязненный воздух, бытовая химия, лекарства и др.) вызывают спазмы, отеки и накопление слизи, провоцирующие затруднение дыхания, сильный кашель и даже удушье.

Важное значение в развитии аллергии имеют биологически активные вещества, освобождающиеся из клеток. По-другому их называют медиаторы аллергии. Ведущую роль среди них играет гистамин, который переходит из клеток в кровоток, провоцируя накопление слизи в бронхах и спазму. Иммунная система перестает работать, как положено, что и приводит к неприятным событиям.

Выброс гистамина, помимо всего прочего, вполне способно спровоцировать обезвоживание.

Поскольку функцией этого медиатора аллергии является регулировка распределения воды в организме. Если же в организме достаточное количество жидкости, выработка гистамина падает, соответственно, риск спазма и удушья снижается.

Именно поэтому специалисты настоятельно рекомендуют в целях профилактики и при лечении астмы ежедневно выпивать не менее двух литров воды. Облегчение при спазме после нескольких стаканов выпитой жидкости наступает достаточно быстро. Однако если организму не доставало воды в течение, скажем, нескольких дней или недель, то для восстановления гидробаланса ему потребуется время. Поэтому "разовые акции" в данном случае не помогут.

Еще раз напомним, что прекращать прием лекарственных препаратов, уповая лишь на воду, категорически нельзя!