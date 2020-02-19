"Перед приемом лекарства обязательно ознакомьтесь с инструкцией". Такую фразу вы наверняка встречали на упаковке препаратов. В памятке обязательно указывается, сколько раз необходимо средство принимать, а также отмечается, до или после еды нужно это делать.

Правда, не все знают, что определенные типы лекарств часто не сочетаются с некоторыми продуктами питания. О том, сочетания каких продуктов с медицинскими препаратами являются опасными, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Болеутоляющие препараты совершенно не сочетаются с разного рода копченостями. Если вы побаловали себя грудинкой, колбаской или чем-то в этом роде, с таблетками придется повременить, иначе есть риск резкого повышения давления.

Повысить давление может также совместный прием антидепрессантов с целым перечнем продуктов. Так, "закусывать" таблетки противопоказано сыром, йогуртом, изюмом, квашеной капустой. Также не рекомендуется употреблять сметану, соевый соус и говяжью печень.

От молочных продуктов, а также от разнообразных цитрусовых необходимо отказаться во время приема антибиотиков: такие яства попросту нейтрализуют действие этих лекарств.

Принимая противоревматоидные средства, помните, что лучше повременить с употреблением жареных блюд, сырых овощей и фруктов, грибов и бульонов. Эти продукты в сочетании с лекарствами затрудняют пищеварение.

Железосодержащие препараты (как, впрочем, и другие) нельзя запивать чаем, кофе или молоком, а также после их приема побаловать себя сладостями или орешками: эти продукты затрудняют усвоение железа.

Некоторые сочетания лекарств с продуктами или напитками вообще крайне опасны! Ни в коем случае нельзя, например, принимать препараты, понижающие холестерин, регулярно попивая при этом грейпфрутовый сок: такой "микс" чреват развитием почечной недостаточности и даже может привести к летальному исходу.