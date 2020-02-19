Исследователи из Канады и Франции не нашли никаких уникальных черт у так называемых бинауральных ритмов (особой формы стереофонических аудиозаписей) и создаваемых ими звуковых иллюзий, которые предположительно синхронизируют мозговые волны и меняют настроение человека. Результаты их опытов были опубликованы в журнале eNeuro, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наши эксперименты показали, что простые звуки гораздо сильнее влияли на синхронизацию активности в мозге добровольцев, чем бинауральные ритмы. При этом ни те, ни другие звуки никак не влияли на настроение участников опытов. Вопреки заявлениям маркетологов, мы не нашли никаких уникальных особенностей у подобных аудиозаписей", - пишут исследователи.

Так называемая бинауральная музыка представляет собой особый тип стереофонических аудиозаписей, которые готовят при помощи набора микрофонов и прочих устройств, имитирующих то, как работают человеческие уши. Как правило, эти устройства встраивают в манекены и настраивают таким образом, что аудиозапись получается такой, какой ее слышит левое и правое ухо человека.

В середине 1970 годов любители музыки и ученые обнаружили, что бинауральную запись можно использовать для создания своеобразных звуковых иллюзий. В частности, если в левое и правое ухо слушателя направить два похожих, но несколько разных по частоте звуковых сигнала, то человек начнет слышать третий тон, который в реальности не существует.

Rак отмечает нейрофизиолог из Eниверситета Макмастера (Канада) Гектор Ороcко-Переc, 'ти несуществующие звуки и их источники, так называемые бинауральные ритмы, давно вызывают массу споров среди любителей музыки и нейрофизиологов. Некоторые участники этих дискуссий считают, что эти иллюзорные звуковые сигналы особым образом воздействуют на мозг слушателя, меняют его настроение, воздействуя на мозговые волны, а другие сомневаются в этом.