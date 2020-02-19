Здоровье нашего организма часто подрывают скапливающиеся в нем токсины. Они образуются в самом организме, а также попадают в него с загрязненным воздухом, некачественной пищей и плохой водой. Способов избавления от этих вредных веществ существует множество, но большинство из них не приносят никакой пользы, а иногда даже, напротив, вредны. О том, как чистить организм просто опасно, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Голодание

Отказ от пищи на 1-2 дня становится все более популярным. Совет неплохой, но голодать нужно, как говорится, с умом. Если вы не знаете всех нюансов, лучше от этой идеи отказаться. Одно из важных условий голодания - перед ним необходимо обязательно полностью очистить кишечник. При голодании перистальтика кишечника уменьшается, в нем начинают скапливаться токсины. Эти вредные вещества при голодании начинают быстро всасываться, нанося тем самым организму вред. Детям же и пожилым людям голодание чаще всего противопоказано вообще, либо необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Прием активированного угля

Всем известно, что благодаря своим отличным абсорбирующим свойствам, уголь способен принять на себя все "вредности" токсинов. Однако следует помнить и о том, что те же самые свойства помогают препарату поглощать одновременно с этим и все полезные вещества, крайне важные для нашего организма. Принимать уголь кратковременно, разумеется, не возбраняется, но от регулярных доз в качестве профилактики лучше отказаться.

Употребление смузи

О пользе этих густых напитков не написал, кажется, только ленивый. Да, клетчатка, содержащаяся в смузи обладает очищающими свойствами. А вот огромное количество ягод и фруктов, измельченных блендером, вовсе не приносят здоровью так много пользы, как многие считают. Скорее, это даже вредно. Ведь принимая такой "витаминный коктейль", человек сильно окисляет организм (вспомним об окислительных "способностях" фруктов и ягод), что наносит здоровью большой вред и провоцирует развитие некоторых болезней.

Лучше всего для очищения от токсинов подойдет простая вода. Правда, в ее качестве тоже нужно быть уверенным.