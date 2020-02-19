Если вас часто мучают головные боли, ноют колени или вы чувствуете дискомфорт в шее и пояснице, обратите внимание на свои ноги. Точнее - на стопы. Вполне возможно, что именно с ними связаны эти проблемы. Почему так происходит, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Казалось бы, как могут стопы влиять на здоровье всего организма? Между тем, это влияние есть. Хотя мы чаще всего даже не задумываемся о том, что со стопами может быть что-то не так, они являются очень важной частью всего опорно-двигательного аппарата.

Именно на стопы приходится большая часть нагрузки при ходьбе, беге, да даже когда мы просто стоим, им приходится держать вес всего тела. Прибавьте к этому не всегда удобную обувь, переохлаждение или, напротив, слишком сильное "утепление" и вы поймете, что ножкам приходится несладко.

Чаще всего, если у вас появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, начинать работу по оздоровлению необходимо именно со стоп. Колени и поясница, например, могут болеть по причине того, что где-то между стопами и вышеуказанными частями тела нарушена мобильность.

Здоровье стоп непосредственно влияет и на функции мышечных и связочных групп (миофасциальные цепи в теле), которые образованы мягкими тканями конечностей и туловища, соединенных в единое целое для того, чтобы обеспечивать равновесие мышечно-скелетной системы. Ведь если, скажем, появляются проблемы с большими пальцами на ногах (появление ненавистной многим косточки) или с мизинцами (натоптыши и уплотнения из-за неправильно подобранной обуви), эти связи начинают нарушаться, а затем и попросту рушиться.

Кроме того, всем известно, что на стопах имеется более 70 тысяч нервных окончаний, каждое из которых связано с разными органами тела. Через эти точки происходит воздействие на многие системы организма, поэтому с уверенностью можно сказать, что от здоровья стоп зависит правильная работа органов слуха, зрения, дыхательной системы печени... Список можно продолжить.

Неправильное давление, скажем, неудобной обуви на нервные окончания стоп негативно отражается на работе органов, с которыми эти окончания связаны.

