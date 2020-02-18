Привычка грызть небольшие предметы типа ручки или карандаша, а также постоянное использование смартфона негигиеничны и пагубно влияют на здоровье человека. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил медик, многие люди постоянно покусывают разные мелкие предметы и не считают это дурным пристрастием, хотя оно вовсе не безобидно. По его словам, если увлечься этим занятием, то зубы могут сколоться или "проточиться".



"Этим же рискуют и люди, которые часто "перекусывают" что-нибудь на работе, швейную нить, скотч, зачищают электропровода. Они считают, что так проще и удобнее, привыкают и в итоге губят свои зубы", - заметил Водовозов.

Кроме того, одной из самых вредных привычек врач назвал постоянное использование смартфона. Терапевт пояснил, что люди не расстаются с гаджетом в общественном транспорте и уборной, а после этого берут его с собой в постель и за обеденный стол.

"Исследования показали, что это самый грязный предмет из тех, которые часто используются человеком. Он грязнее денег", - цитирует медика издание.

Водовозов посоветовал время от времени протирать устройство антибактериальными салфетками.

Врач также напомнил, что частое использование смартфонов вызывает интернет-зависимость, портит зрение и осанку, а также повышает риск ДТП из-за невнимательности владельцев гаджетов.