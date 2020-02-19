Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что употребление картофеля, который принято считать "вредным" продуктом, способно улучшить показатели здоровья. Об этом сообщает газета La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы: одна в течение четырех недель употребляла в пищу гарнир из рафинированных зерен, в том числе белый рис, а другая - приготовленный на пару или запеченный картофель.

После этого ученые измерили у участников ряд маркеров кардиометаболического риска, включая уровень глюкозы в плазме крови, сывороточный инсулин, холестерин и артериальное давление.

Оказалось, что у тех, кто употреблял картофель, показатели были лучше, чем у группы, питавшейся гарнирами из очищенных зерен.

При этом специалисты напомнили, что позволить добавлять в свой рацион картофель могут только здоровые люди, не имеющие соответствующих противопоказаний.