Заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с радио Sputnik рассказал, чем опасен недосып, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Эксперт отметил, что сокращать время сна для того, чтобы больше работать, можно лишь изредка. Иначе вследствие недосыпа организм не будет успевать восстанавливаться, что приведет к серьезным проблемам со здоровьем: "Сон нужен, чтобы каждую ночь "ремонтировать" наш организм. Если много ночей не "чинить" организм, то начинают накапливаться разные патологии".

В частности, по словам специалиста, отсутствие хорошего сна грозит ожирением, диабетом и проблемами с сердцем.

По словам Дорохова, спать всего несколько часов без вреда для организма способны лишь обладатели гена короткого сна. Однако похвастаться им может далеко не каждый. Среди известных личностей этот ген имелся у Маргарет Тэтчер, Наполеона Бонапарта, Александра Македонского и Уинстона Черчилля:

"Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано. Ориентироваться на них не стоит. Это как волк и собака. Вроде они одинаковые, но разные генетически".