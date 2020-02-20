Печень по праву считается одним из самых важных органов и главным "фильтром" человека, но ее разрушения не всегда можно заметить сразу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Неожиданный враг

Казалось бы, что может быть полезнее фруктов, но употребление слишком большого количества фруктов может навредить нашей печени.

Все дело во фруктозе, которая, согласно исследованиям, увеличивает риск ожирения печени.

Ученые из Центра диабета в Бостоне выяснили, что фруктоза уменьшает способность печени правильно усваивать жир, подавляяя деятельность митохондрий, задействованных в сжигании жиров.

Лечит или калечит

Вместе с токсинами, печень выводит из организма лекарства, которые в больших количествах способны сильно навредить ее функциям. Так например, высокие дозы парацетамола значительно перегружают печень.

Витаминная засада

Оказалось, что в немецком институте Stiftung Warentest выяснили опасность высоких доз витамина A, которые могут привести к проблемам с печенью, раздражению кожи и головным болям.

Витамин B3 (ниацин) также способен навредить печени. Исследование показало, что у людей, потребляющих витамин B3, проблем с этим органом гораздо больше.